Квасова (Иваненко) Светлана Ивановна 15.03.1967 — найти родственников по фамилии на Familio
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Квасова (Иваненко) Светлана Ивановна

Место рождения

Горячий Ключ, город Горячий Ключ, Краснодарский край

Дата рождения

15.03.1967

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1967

Отец: Иваненко Иван

Мать: Александра

Горячий Ключ, город Горячий Ключ, Краснодарский край
Рождение ребёнка
02.03.1992

Дочь: Творогова Виктория Евгеньевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
26.10.2004

Дочь: Квасова Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Квасов Сергей Алексеевич

Геленджик, город-курорт Геленджик, Краснодарский край

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