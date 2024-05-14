Квасова (Иваненко) Светлана Ивановна
Место рождения
Дата рождения15.03.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1967
Отец: Иваненко Иван
Мать: Александра
Рождение ребёнка
02.03.1992
Дочь: Творогова Виктория Евгеньевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
26.10.2004
Дочь: Квасова Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Квасов Сергей Алексеевич
Геленджик, город-курорт Геленджик, Краснодарский край