Новичихина Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новичихина Марфа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Новичихин Григорий Семёнович

Отец ребёнка: Новичихин Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новичихина (Неизвестно)

Отец ребёнка: Новичихин Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новичихина (Неизвестно)

Отец ребёнка: Новичихин Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новичихина (Неизвестно)

Отец ребёнка: Новичихин Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новичихин (Неизвестно)

Отец ребёнка: Новичихин Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новичихин Георгий Семёнович

Отец ребёнка: Новичихин Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новичихина Екатерина Семеновна

Отец ребёнка: Новичихин Семен

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