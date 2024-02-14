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Гумеров ?

Место рождения

д.Зяк-Ишметово Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Около 1930 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гумерова (Хусаинова) Бибикамал Хайрулловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гумерова (Хусаинова) Бибикамал Хайрулловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гумерова (Хусаинова) Бибикамал Хайрулловна

Рождение ребёнка
Около 1930

Сын: Гумеров Ахмар

Мать ребёнка: Гумерова (Хусаинова) Бибикамал Хайрулловна

Смерть
Неизвестно

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