Татарникова (Петухова) Валентина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТатарникова (Петухова) Валентина Дмитриевна

Татарникова (Петухова) Валентина Дмитриевна

Место рождения

Болхов, Болховский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Петухов Дмитрий

Мать: не указана

Болхов, Болховский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
11.12.1936

Муж: Татарников Александр Александрович

Елец, город Елец, Липецкая область
Есть СвБ
Рождение ребёнка
05.09.1941

Сын: Татарников Юрий Александрович

Отец ребёнка: Татарников Александр Александрович

Болхов, Болховский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.