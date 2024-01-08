Татарникова (Петухова) Валентина Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Петухов Дмитрий
Мать: не указана
Бракосочетание
11.12.1936
Елец, город Елец, Липецкая область
Есть СвБ
Рождение ребёнка
05.09.1941
Сын: Татарников Юрий Александрович
Отец ребёнка: Татарников Александр Александрович
Смерть
Неизвестно