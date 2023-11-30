Макарычев Григорий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Макарычев Иван Федорович?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макарычев Иван Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макарычев Никита Григорьевич
Мать ребёнка: Макарычева Наталья Федоровна
Рождение ребёнка
1878
Сын: Макарычев Егор Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.03.1882
Дочь: Бамбурова - Быцына (Макарычева) Дарья Григорьевна
Мать ребёнка: Макарычева Наталья Федоровна
Рождение ребёнка
23.11.1884
Дочь: Макарычева Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Макарычева Наталья Федоровна
Смерть
Неизвестно