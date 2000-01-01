Коновалов Иван Луппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1729
Дата смертиПосле 1764
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: Коновалов д. Мокрецовская
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Суботина Матрена Иванова
Мать ребёнка: Коновалова Параскева Петрова
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Семакова Мавра Иванова
Мать ребёнка: Коновалова Параскева Петрова
Рождение ребёнка
1747
Сын: Коновалов Харитон Иванович
Мать ребёнка: Коновалова Параскева Петрова
Рождение ребёнка
1748
Сын: Коновалов Алексей Иванович
Мать ребёнка: Коновалова Параскева Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1764