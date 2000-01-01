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Коновалов Иван Луппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1729

Дата смерти

После 1764

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Коновалов д. Мокрецовская

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1733

Дочь: Суботина Матрена Иванова

Мать ребёнка: Коновалова Параскева Петрова

Рождение ребёнка
1743

Дочь: Семакова Мавра Иванова

Мать ребёнка: Коновалова Параскева Петрова

Рождение ребёнка
1747

Сын: Коновалов Харитон Иванович

Мать ребёнка: Коновалова Параскева Петрова

Рождение ребёнка
1748

Сын: Коновалов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Коновалова Параскева Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновалова Параскева Петрова

Смерть
После 1764
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