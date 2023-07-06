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Ирина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817 или 1799

Дата смерти

13.03.1859

Пол

Женский

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817 или 1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анкудин (Серим) Иудин

Место жительства
Неизвестно
Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1827

Сын: Наум Анкудинов (Анкудинович)

Отец ребёнка: Анкудин (Серим) Иудин

Рождение ребёнка
1835

Сын: Ианов(?) Анкудинов (Анкудинович)

Отец ребёнка: Анкудин (Серим) Иудин

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Ирина Анкудинова (Анкудиновна)

Отец ребёнка: Анкудин (Серим) Иудин

Смерть
13.03.1859
Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Похороны
15.03.1859

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