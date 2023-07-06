Ирина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817 или 1799
Дата смерти13.03.1859
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817 или 1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1827
Сын: Наум Анкудинов (Анкудинович)
Отец ребёнка: Анкудин (Серим) Иудин
Рождение ребёнка
1835
Сын: Ианов(?) Анкудинов (Анкудинович)
Отец ребёнка: Анкудин (Серим) Иудин
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Ирина Анкудинова (Анкудиновна)
Отец ребёнка: Анкудин (Серим) Иудин
Смерть
13.03.1859
Похороны
15.03.1859