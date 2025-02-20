Евдокия Тимофеевна
женский, родилась 11.02.1882 ст., Селезениха, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
умерла Неизвестно
МатьАнна ИвановнаВычислено 1852 ст. г.р.
ОтецТимофей Филимонович11.02.1850 ст. г.р.
Супруги
Смирнов Петр ПетровичВычислено 1881 ст. г.р.
Дети
(Смирнова) Марфа Петровна06.11.1900 ст. г.р.
(Смирнова) Стефанида Петровна06.11.1900 ст. г.р.Показать еще 2
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Место
Комментарий
Рождение
11.02.1882 ст.
Отец: Тимофей Филимонович
Мать: Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
13.02.1882 ст.
Рождение ребёнка
06.11.1900 ст.
Дочь: (Смирнова) Марфа Петровна
Отец ребёнка: Смирнов Петр Петрович
Рождение ребёнка
06.11.1900 ст.
Дочь: (Смирнова) Стефанида Петровна
Отец ребёнка: Смирнов Петр Петрович
Рождение ребёнка
08.07.1902 ст.
Отец ребёнка: Смирнов Петр Петрович
Рождение ребёнка
28.07.1904 ст.
Отец ребёнка: Смирнов Петр Петрович
Смерть
Неизвестно