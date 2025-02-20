Евдокия Тимофеевна 11.02.1882 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Евдокия Тимофеевна

Автор
ИИ
Иванова И.

женский, родилась 11.02.1882 ст., Селезениха, Лихославльский муниципальный район, Тверская область

умерла Неизвестно

Мать
Анна ИвановнаВычислено 1852 ст. г.р.
Отец
Тимофей Филимонович11.02.1850 ст. г.р.
Супруги
Смирнов Петр ПетровичВычислено 1881 ст. г.р.
Дети
(Смирнова) Марфа Петровна06.11.1900 ст. г.р.
(Смирнова) Стефанида Петровна06.11.1900 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1882 ст.

Отец: Тимофей Филимонович

Мать: Анна Ивановна

Селезениха, Лихославльский муниципальный район, Тверская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Петр Петрович

Крещение
13.02.1882 ст.
Селезениха, Лихославльский муниципальный район, Тверская область

крестный отец деревни Сальникова крестьянин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
06.11.1900 ст.

Дочь: (Смирнова) Марфа Петровна

Отец ребёнка: Смирнов Петр Петрович

Селезениха, Лихославльский муниципальный район, Тверская область

Рождение ребёнка
06.11.1900 ст.

Дочь: (Смирнова) Стефанида Петровна

Отец ребёнка: Смирнов Петр Петрович

Селезениха, Лихославльский муниципальный район, Тверская область

Рождение ребёнка
08.07.1902 ст.

Сын: Смирнов Михаил Петрович

Отец ребёнка: Смирнов Петр Петрович

Селезениха, Лихославльский муниципальный район, Тверская область

Рождение ребёнка
28.07.1904 ст.

Сын: Смирнов Василий Петрович

Отец ребёнка: Смирнов Петр Петрович

Селезениха, Лихославльский муниципальный район, Тверская область

Смерть
Неизвестно

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