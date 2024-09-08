Матвеевна Анна Евстафьевна/Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеевна Анна Евстафьевна/Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1912 г.р.

Дети

1939 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Истомин Сидор Макарыч

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Истомин Алексей Сидорович

Отец ребёнка: Истомин Сидор Макарыч

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Истомин Алексей Сидорович

Отец ребёнка: Истомин Сидор Макарыч

Рождение ребёнка
1939

Сын: Истомин Виктор Сидорович

Отец ребёнка: Истомин Сидор Макарыч

Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Истомин Сидор Макарыч

Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Истомин Сидор Макарыч

Смерть
Неизвестно

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