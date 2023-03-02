((Лапина)) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди((Лапина)) Любовь

((Лапина)) Любовь

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1930 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НА
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лапин??? Валентин

Мать: Лапина?? Вера

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