Вахромеев Дмитрий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вахромеев Дмитрий Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1980

Дата смерти

23.10.2010

Пол

Мужской

Отец

1956 г.р.

Мать

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1980

Отец: Вахромеев Владимир Васильевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
23.10.2010
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