Вахромеев Дмитрий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.04.1980
Дата смерти23.10.2010
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1980
Отец: Вахромеев Владимир Васильевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
23.10.2010