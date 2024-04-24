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Сергей Никифоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Никифор Никифоров

Мать: Агафья Осипова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жена Сергея Никифорова

Рождение ребёнка
13.12.1795

Сын: Евстратий / Страт Сергеев

Мать ребёнка: Жена Сергея Никифорова

Ратчино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Устин Сергеев

Мать ребёнка: Жена Сергея Никифорова

Смерть
Неизвестно

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