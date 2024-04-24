Сергей Никифоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Никифор Никифоров
Мать: Агафья Осипова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жена Сергея Никифорова
Рождение ребёнка
13.12.1795
Сын: Евстратий / Страт Сергеев
Мать ребёнка: Жена Сергея Никифорова
Ратчино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1804
Сын: Устин Сергеев
Мать ребёнка: Жена Сергея Никифорова
Смерть
Неизвестно