Шаранов Константин Иванович
Место рожденияд. Боярка, Костромская обл, Россия
Дата рождения14.07.1935
Дата смерти01.07.2014
ПолМужской
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1935
Отец: Шаранов Иван Владимирович
Мать: Шаранова Явления
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Бригадир строительной бригады в колхозе
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.11.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.01.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
01.07.2014