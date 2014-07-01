Шаранов Константин Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаранов Константин Иванович

Место рождения

д. Боярка, Костромская обл, Россия

Дата рождения

14.07.1935

Дата смерти

01.07.2014

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1935

Отец: Шаранов Иван Владимирович

Мать: Шаранова Явления

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Бригадир строительной бригады в колхозе
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.11.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.01.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
01.07.2014

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