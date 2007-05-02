(Камалетдинова) Насимя Хусяин Кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Камалетдинова) Насимя Хусяин Кызы

(Камалетдинова) Насимя Хусяин Кызы

Место рождения

д.Медяна, Кр.-Октябрьский р-н,Горьковской обл.

Дата рождения

05.10.1924

Дата смерти

02.05.2007

Пол

Женский

Отец

1878 г.р.

Мать

До 1894 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1924

Отец: Камалетдинов Хусейн

Мать: (Исхакова) Мядина Первая Жена

Рождение ребёнка
02.05.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абулханов Сямиулла (Самук) O-M175 Аллаярович

Рождение ребёнка
18.02.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абулханов Сямиулла (Самук) O-M175 Аллаярович

Рождение ребёнка
01.04.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абулханов Сямиулла (Самук) O-M175 Аллаярович

Смерть
02.05.2007
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.