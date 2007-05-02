(Камалетдинова) Насимя Хусяин Кызы
Место рожденияд.Медяна, Кр.-Октябрьский р-н,Горьковской обл.
Дата рождения05.10.1924
Дата смерти02.05.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1924
Отец: Камалетдинов Хусейн
Рождение ребёнка
02.05.1947
Рождение ребёнка
18.02.1949
Рождение ребёнка
01.04.1953
Смерть
02.05.2007