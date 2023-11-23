Панасенко (Черевашенко) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панасенко (Черевашенко) Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1930

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панасенко ?

Рождение ребёнка
1916

Сын: Панасенко Георгий Филиппович

Отец ребёнка: Панасенко ?

Рождение ребёнка
1926

Сын: Панасенко Михаил Филиппович

Отец ребёнка: Панасенко ?

Рождение ребёнка
1930

Дочь: (Панасенко) Нина

Отец ребёнка: Панасенко ?

Смерть
1930
Причина смерти: от голода

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