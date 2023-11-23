Панасенко (Черевашенко) Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1930
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Панасенко ?
Рождение ребёнка
1916
Сын: Панасенко Георгий Филиппович
Отец ребёнка: Панасенко ?
Рождение ребёнка
1926
Сын: Панасенко Михаил Филиппович
Отец ребёнка: Панасенко ?
Рождение ребёнка
1930
Дочь: (Панасенко) Нина
Отец ребёнка: Панасенко ?
Смерть
1930
Причина смерти: от голода