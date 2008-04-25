Абдрахманова (Блинова) Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдрахманова (Блинова) Марина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.12.1982

Пол

Женский

Отец

1950 г.р.

Мать

1955 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1982

Отец: Генадий Блинов

Мать: Блинова Раиса

Рождение ребёнка
25.04.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абдрахманов Альберт

Рождение ребёнка
06.11.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абдрахманов Альберт

Рождение ребёнка
03.09.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абдрахманов Альберт

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абдрахманов Альберт

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