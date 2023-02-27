(Плаксина) Настасья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Сын: Плаксин Семён
Отец ребёнка: Плаксин Аким
Рождение ребёнка
1827
Сын: Плаксин Василей
Отец ребёнка: Плаксин Аким
Рождение ребёнка
1829
Сын: Плаксин Иван
Отец ребёнка: Плаксин Аким
Рождение ребёнка
1830
Сын: Плаксин Иван
Отец ребёнка: Плаксин Аким
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Плаксин Аким
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно