(Плаксина) Настасья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Плаксина) Настасья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1799 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Плаксин Семён

Отец ребёнка: Плаксин Аким

Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Плаксин Василей

Отец ребёнка: Плаксин Аким

Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Плаксин Иван

Отец ребёнка: Плаксин Аким

Рождение ребёнка
1830

Сын: Плаксин Иван

Отец ребёнка: Плаксин Аким

Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плаксин Аким

Место жительства
Неизвестно
Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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