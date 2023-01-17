Чайка Самсон Федорович
Место рождения
Дата рождения27.06.1879 ст.
Дата смертиВычислено 1933
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1879 ст.
Отец: Чайка Федор Демьянович
Мать: Чайка Ксения Алексеевна
Рождение ребёнка
1906 ст.
Сын: Чайка Афанасий Самсонович
Мать ребёнка: Чайка Евдокия
Рождение ребёнка
15.01.1915 ст.
Мать ребёнка: Чайка Евдокия
Рождение ребёнка
С 17.08.1918 по 15.11.1918
Дочь: Силецкая Татьяна Самсоновна
Мать ребёнка: Чайка Евдокия
Смерть
Вычислено 1933
умер в голодомор