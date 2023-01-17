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Чайка Самсон Федорович

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Место рождения

Кидановка, Київська область

Дата рождения

27.06.1879 ст.

Дата смерти

Вычислено 1933

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1879 ст.

Отец: Чайка Федор Демьянович

Мать: Чайка Ксения Алексеевна

Кидановка, Київська область
Рождение ребёнка
1906 ст.

Сын: Чайка Афанасий Самсонович

Мать ребёнка: Чайка Евдокия

Кидановка, Київська область
Рождение ребёнка
15.01.1915 ст.

Сын: Чайка Павел Самсонович

Мать ребёнка: Чайка Евдокия

Кидановка, Київська область
Рождение ребёнка
С 17.08.1918 по 15.11.1918

Дочь: Силецкая Татьяна Самсоновна

Мать ребёнка: Чайка Евдокия

Кидановка, Київська область
Смерть
Вычислено 1933
умер в голодомор
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