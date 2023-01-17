Рудзевич Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудзевич Николай Александрович

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Место рождения

Белогорск, Белогорский муниципальный район, Республика Крым

Дата рождения

1811

Дата смерти

1889

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Белогорск, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Место жительства
С 1811
Белогорск, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Место жительства
С 1861
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
По 1889
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Смерть
1889
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
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