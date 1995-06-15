Козявина (Егорова) Алеся Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козявина (Егорова) Алеся Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1995

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1995 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1995

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
06.06.2018

Муж: Козявин Ярослав Владимирович

город Кострома
Рождение ребёнка
26.03.2022

Сын: Козявин Дмитрий Ярославович

Отец ребёнка: Козявин Ярослав Владимирович

Курск
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