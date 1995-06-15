Козявина (Егорова) Алеся Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1995
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1995
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
06.06.2018
город Кострома
Рождение ребёнка
26.03.2022
Сын: Козявин Дмитрий Ярославович
Отец ребёнка: Козявин Ярослав Владимирович
Курск