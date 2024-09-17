Демин Тимофей Терентьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844
Бракосочетание
07.02.1864
Рождение ребёнка
19.06.1865
Дочь: (Демина) Агриппина Тимофеевна
Мать ребёнка: Демина (Наговицина) Анна Егоровна
Рождение ребёнка
13.07.1873
Дочь: (Демина) Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Демина (Наговицина) Анна Егоровна
Рождение ребёнка
Около 1877
Мать ребёнка: Демина (Наговицина) Анна Егоровна
Смерть
Неизвестно