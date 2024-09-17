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Демин Тимофей Терентьевич

Место рождения

Сосновка, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: Демин Терентий Ионович

Мать: Демина (Рякина) Анна Афанасьевна

Сосновка, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
07.02.1864

Жена: Демина (Наговицина) Анна Егоровна

Сосновка, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
19.06.1865

Дочь: (Демина) Агриппина Тимофеевна

Мать ребёнка: Демина (Наговицина) Анна Егоровна

Сосновка, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.07.1873

Дочь: (Демина) Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Демина (Наговицина) Анна Егоровна

Сосновка, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1877

Сын: Демин Диомид Тимофеевич

Мать ребёнка: Демина (Наговицина) Анна Егоровна

Сосновка, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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