Козелкова (Земцова) Инна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козелкова (Земцова) Инна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

31.07.1968

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1968

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Россия
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Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козелков Олег

Россия
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Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козелков Олег

Россия
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