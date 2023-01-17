Осенков Андрей Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осенков Андрей Егорович

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Место рождения

Окалёнка, Шаблыкинский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1914

Дата смерти

06.05.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Окалёнка, Шаблыкинский муниципальный район, Орловская область
Смерть
06.05.1943
Валуйки, Валуйский, Белгородская область
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