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Осенков Андрей Егорович
Осенков Андрей Егорович
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Место рождения
Окалёнка
, Шаблыкинский муниципальный район, Орловская область
Дата рождения
1914
Дата смерти
06.05.1943
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Окалёнка
, Шаблыкинский муниципальный район, Орловская область
Смерть
06.05.1943
Валуйки
, Валуйский, Белгородская область
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