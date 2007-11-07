Костакова (Карева) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.10.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1983
Отец: Малиновский Сергей
Мать: Наталья
Рождение ребёнка
07.11.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
15.09.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Костаков Вадим
Рождение ребёнка
12.04.2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Костаков Вадим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Костаков Вадим