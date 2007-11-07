Костакова (Карева) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костакова (Карева) Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.1983

Пол

Женский

Отец

1962 г.р.

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1983

Отец: Малиновский Сергей

Мать: Наталья

Рождение ребёнка
07.11.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
15.09.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Костаков Вадим

Рождение ребёнка
12.04.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Костаков Вадим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костаков Вадим

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