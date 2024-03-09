Зимарева Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1927
Сын: Зимарев Василий Викторович
Отец ребёнка: Зимарев Виктор Александрович
Рождение ребёнка
27.12.1945
Дочь: Зимарева Анна Викторовна
Отец ребёнка: Зимарев Виктор Александрович
Неплюево, Залегощенский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно