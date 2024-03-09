Зимарева Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зимарева Ольга Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1927

Сын: Зимарев Василий Викторович

Отец ребёнка: Зимарев Виктор Александрович

Рождение ребёнка
27.12.1945

Дочь: Зимарева Анна Викторовна

Отец ребёнка: Зимарев Виктор Александрович

Неплюево, Залегощенский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зимарев Виктор Александрович

Смерть
Неизвестно
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