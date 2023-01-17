Гузняк (Волынкина) Татьяна Михайловна
Место рождения
Дата рождения04.03.1956
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1956
Отец: Донец Михаил Трофимович
Мать: Волынкина Нина Яковлевна
Рождение ребёнка
03.12.1980
Сын: Пантюхин Кирилл Анатольевич
Отец ребёнка: Пантюхин Анатолий Николаевич
Бракосочетание
06.01.1990
Рождение ребёнка
27.03.1990
Отец ребёнка: Гузняк Сергей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан