Гузняк (Волынкина) Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гузняк (Волынкина) Татьяна Михайловна

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Место рождения

Полдневая, Полевской, Свердловская область

Дата рождения

04.03.1956

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1956

Отец: Донец Михаил Трофимович

Мать: Волынкина Нина Яковлевна

Полдневая, Полевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.12.1980

Сын: Пантюхин Кирилл Анатольевич

Отец ребёнка: Пантюхин Анатолий Николаевич

Полевской, Полевской, Свердловская область
Бракосочетание
06.01.1990

Муж: Гузняк Сергей Иванович

Полевской, Полевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.03.1990

Сын: Гузняк Антон Сергеевич

Отец ребёнка: Гузняк Сергей Иванович

Полевской, Полевской, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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