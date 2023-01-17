Аристов Фёдор Фёдорович
Место рождения
Дата рождения26.10.1888
Дата смерти05.11.1932
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1888
Место жительства
По 1912
Место жительства
С 1918 по 1920
г. Тифлис, Тифлисский уезд Тифлисской губернии
Место жительства
С 1920 по 1922
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Место жительства
С 1922 по 1932
Место жительства
Неизвестно
Галич, город Галич, Костромская область
Смерть
05.11.1932