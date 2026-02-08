Агренин Николай Петрович 16.07.1888 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Агренин Николай Петрович

Автор
ИС
Свирин И.

мужской, родился 16.07.1888 ст., Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

умер Неизвестно

Отец
Агренин Пётр Трофимович1862 ст. г.р.
Мать
Агренина (Симина) Васса Петровна1865 ст. г.р.
Супруги
Агренина (Гринина) Надежда Григорьевна16.09.1891 ст. г.р.
Дети
Ульянова (Агренина-Корешкова) Вера Николаевна15.09.1909 ст. г.р.
Агренин Иван Николаевич1915 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Крещение
17.07.1888
Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Николаевская церковь села Выжелес

Рождение
16.07.1888 ст.

Отец: Агренин Пётр Трофимович

Мать: Агренина (Симина) Васса Петровна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

Военная служба
Между 1908 и 1910
Орёл, город Орёл, Орловская область

17 гусарский Черниговский ПОЛК.Полк стоял в г.Орел. Фото 1908-1910гг. Рядовой (гусар)

Бракосочетание
16.01.1908

Жена: Агренина (Гринина) Надежда Григорьевна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
15.09.1909 ст.

Дочь: Ульянова (Агренина-Корешкова) Вера Николаевна

Мать ребёнка: Агренина (Гринина) Надежда Григорьевна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
1915 ст.

Сын: Агренин Иван Николаевич

Мать ребёнка: Агренина (Гринина) Надежда Григорьевна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Смерть
Неизвестно

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