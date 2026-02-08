Агренин Николай Петрович
мужской, родился 16.07.1888 ст., Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
умер Неизвестно
ОтецАгренин Пётр Трофимович1862 ст. г.р.
МатьАгренина (Симина) Васса Петровна1865 ст. г.р.
Супруги
Агренина (Гринина) Надежда Григорьевна16.09.1891 ст. г.р.
Дети
Ульянова (Агренина-Корешкова) Вера Николаевна15.09.1909 ст. г.р.
Агренин Иван Николаевич1915 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
17.07.1888
Рождение
16.07.1888 ст.
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Военная служба
Между 1908 и 1910
Орёл, город Орёл, Орловская область
Бракосочетание
16.01.1908
Рождение ребёнка
15.09.1909 ст.
Дочь: Ульянова (Агренина-Корешкова) Вера Николаевна
Мать ребёнка: Агренина (Гринина) Надежда Григорьевна
Рождение ребёнка
1915 ст.
Мать ребёнка: Агренина (Гринина) Надежда Григорьевна
Смерть
Неизвестно
Николаевская церковь села Выжелес