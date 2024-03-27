Исхакова (Адзитарова) Зифа Гайнетдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исхакова (Адзитарова) Зифа Гайнетдиновна

Место рождения

д.Юлдашево Федоровский район БАССР

Дата рождения

15.03.1936

Дата смерти

05.08.1990

Пол

Женский

Отец

1926 г.р.

Мать

1926 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1936

Отец: Атзитаров Хисматулла Гайнетдинович

Мать: Атзитарова Самига Салимьяновна

д.Юлдашево Федоровский район БАССР
Рождение ребёнка
09.09.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Исхаков Амир Дильмухаметович

д.Кинзя-Абызово, Куюргазинского района, БАССР
Рождение ребёнка
10.01.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Исхаков Амир Дильмухаметович

д.Кинзябызово - 1 Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
01.02.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Исхаков Амир Дильмухаметович

д.Кинзябызово - 1 Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
21.02.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Исхаков Амир Дильмухаметович

г. Кумертау (Башкортостан Республика)
Смерть
05.08.1990
д.Тюканово Куюргазинского района БАССР
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