Исхакова (Адзитарова) Зифа Гайнетдиновна
Место рожденияд.Юлдашево Федоровский район БАССР
Дата рождения15.03.1936
Дата смерти05.08.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1936
д.Юлдашево Федоровский район БАССР
Рождение ребёнка
09.09.1964
д.Кинзя-Абызово, Куюргазинского района, БАССР
Рождение ребёнка
10.01.1968
д.Кинзябызово - 1 Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
01.02.1970
д.Кинзябызово - 1 Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
21.02.1973
г. Кумертау (Башкортостан Республика)
Смерть
05.08.1990
д.Тюканово Куюргазинского района БАССР