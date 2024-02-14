Спектор Матвей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.12.1928
Сын: Татаринова Любовь Матвеевна
Мать ребёнка: Спектор (Величанская) Ода
Рождение ребёнка
1938
Сын: Спектор Леонид
Мать ребёнка: Спектор (Величанская) Ода
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Зиленина (Спектор) Элла
Мать ребёнка: Спектор (Величанская) Ода
Смерть
Неизвестно