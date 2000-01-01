Подковыров Поликарп
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Отец: Подковыров Антон
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1819
Сын: Подковыров Иван
Мать ребёнка: Авдотья Дементьева
Военная служба
1819
Отдан в рекруты
Рождение ребёнка
1822
Сын: Подковыров Семен
Мать ребёнка: Авдотья Дементьева
Рождение ребёнка
1824
Сын: Подковыров Карп
Мать ребёнка: Авдотья Дементьева
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Марина
Мать ребёнка: Авдотья Дементьева
Рождение ребёнка
1830
Сын: Подковыров Илья
Мать ребёнка: Авдотья Дементьева
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Авдотья Дементьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Дементьева
Смерть
Неизвестно