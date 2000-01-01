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Подковыров Поликарп

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: Подковыров Антон

Мать: ?

Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Подковыров Иван

Мать ребёнка: Авдотья Дементьева

Военная служба
1819
Отдан в рекруты
Рождение ребёнка
1822

Сын: Подковыров Семен

Мать ребёнка: Авдотья Дементьева

Рождение ребёнка
1824

Сын: Подковыров Карп

Мать ребёнка: Авдотья Дементьева

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Марина

Мать ребёнка: Авдотья Дементьева

Рождение ребёнка
1830

Сын: Подковыров Илья

Мать ребёнка: Авдотья Дементьева

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Авдотья Дементьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Дементьева

Смерть
Неизвестно
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