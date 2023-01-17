Трушкина (Карытникова) софия антонова
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.01.1884
Рождение ребёнка
12.12.1884
Дочь: Екатерина Сильвестровна
Отец ребёнка: Трушкин Сильвестр Матвеев?
Рождение ребёнка
23.07.1900
Дочь: Христина Сильвестровна
Отец ребёнка: Трушкин Сильвестр Матвеев?
Смерть
Неизвестно