Трушкина (Карытникова) софия антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трушкина (Карытникова) софия антонова

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Место рождения

Заулье, Севский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Заулье, Севский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
13.01.1884

Муж: Трушкин Сильвестр Матвеев?

Заулье, Севский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
12.12.1884

Дочь: Екатерина Сильвестровна

Отец ребёнка: Трушкин Сильвестр Матвеев?

Заулье, Севский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
23.07.1900

Дочь: Христина Сильвестровна

Отец ребёнка: Трушкин Сильвестр Матвеев?

Заулье, Севский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно
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