Друккер (Чистякова) Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Друккер (Чистякова) Валентина Николаевна

Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

03.03.1921

Дата смерти

01.11.1975

Пол

Женский

Отец

Около 1886 г.р.

Мать

Около 1898 г.р.

Муж

1921 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1921

Отец: Чистяков Николай

Мать: Чистякова Елизавета

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.08.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Друккер Моисей Давидович

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Друккер Моисей Давидович

Смерть
01.11.1975
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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