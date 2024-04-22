Друккер (Чистякова) Валентина Николаевна
Место рождения
Дата рождения03.03.1921
Дата смерти01.11.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1921
Отец: Чистяков Николай
Мать: Чистякова Елизавета
Рождение ребёнка
29.08.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Друккер Моисей Давидович
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.11.1975
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область