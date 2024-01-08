Закалинский Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Закалинский Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Дети

1829 г.р.
1832 г.р.
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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1829

Сын: Закалинский Семен Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Закалинская) Елена Ивановна

Мать ребёнка: не указана

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