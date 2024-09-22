Новоселов Петр Михайлович
Место рождения
Дата рождения1788 ст.
Дата смертиПосле 1850 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788 ст.
Отец: Власьевский Михаил Никифоров
Мать: Авдотья Семенова
Рождение ребёнка
24.09.1812 ст.
Мать ребёнка: Новоселова Фекла Антонова
восприемник - села Дорофеевского священник Федор Матвеев
Рождение ребёнка
17.02.1816 ст.
Мать ребёнка: Новоселова Фекла Антонова
восприемник - села Дорофеевского священник Федор Матвеев
Рождение ребёнка
12.07.1818 ст.
Мать ребёнка: Новоселова Фекла Антонова
восприемник - с.Дорофеевского священник Федор Матвеев
Рождение ребёнка
03.01.1821 ст.
Дочь: (Новоселова) Анастасия Петрова
Мать ребёнка: Новоселова Фекла Антонова
восприемница - с. Балашкова жена священника Ивана Михайлова Анна Николаева
Рождение ребёнка
07.04.1823 ст.
Сын: Новоселов Евстафий Петров
Мать ребёнка: Новоселова Фекла Антонова
восприемник - Зубцовского уездного суда канцелярист Андрей Новоселов
Рождение ребёнка
17.02.1827 ст.
Мать ребёнка: Новоселова Фекла Антонова
восприемник - того же пономаря сын Василий Петров
Рождение ребёнка
27.06.1830 ст.
Дочь: Галахова (Новоселова) Анна Петрова
Мать ребёнка: Новоселова Фекла Антонова
восприемница - священника Ивана Михайлова жена Анна Николаева
Смерть
После 1850 ст.