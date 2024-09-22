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Новоселов Петр Михайлович

Место рождения

Балашково, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1788 ст.

Дата смерти

После 1850 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788 ст.

Отец: Власьевский Михаил Никифоров

Мать: Авдотья Семенова

Балашково, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.09.1812 ст.

Сын: Новоселов Андрей Петров

Мать ребёнка: Новоселова Фекла Антонова

Балашково, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
восприемник - села Дорофеевского священник Федор Матвеев
Рождение ребёнка
17.02.1816 ст.

Сын: Новоселов Иван Петров

Мать ребёнка: Новоселова Фекла Антонова

Балашково, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
восприемник - села Дорофеевского священник Федор Матвеев
Рождение ребёнка
12.07.1818 ст.

Сын: Новоселов Василий Петров

Мать ребёнка: Новоселова Фекла Антонова

Балашково, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
восприемник - с.Дорофеевского священник Федор Матвеев
Рождение ребёнка
03.01.1821 ст.

Дочь: (Новоселова) Анастасия Петрова

Мать ребёнка: Новоселова Фекла Антонова

Балашково, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
восприемница - с. Балашкова жена священника Ивана Михайлова Анна Николаева
Рождение ребёнка
07.04.1823 ст.

Сын: Новоселов Евстафий Петров

Мать ребёнка: Новоселова Фекла Антонова

Балашково, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
восприемник - Зубцовского уездного суда канцелярист Андрей Новоселов
Рождение ребёнка
17.02.1827 ст.

Сын: Новоселов Иван Петров

Мать ребёнка: Новоселова Фекла Антонова

Балашково, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
восприемник - того же пономаря сын Василий Петров
Рождение ребёнка
27.06.1830 ст.

Дочь: Галахова (Новоселова) Анна Петрова

Мать ребёнка: Новоселова Фекла Антонова

Балашково, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
восприемница - священника Ивана Михайлова жена Анна Николаева
Смерть
После 1850 ст.
Балашково, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

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