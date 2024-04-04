Журба Яков Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Федоровна
Рождение ребёнка
14.01.1903
Мать ребёнка: Александра Федоровна
Рождение ребёнка
18.05.1914
Сын: Журба Константин Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно