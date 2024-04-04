Журба Яков Тихонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖурба Яков Тихонович

Журба Яков Тихонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Федоровна

Рождение ребёнка
14.01.1903

Сын: Журба Павел Яковлевич

Мать ребёнка: Александра Федоровна

Рождение ребёнка
18.05.1914

Сын: Журба Константин Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.