Яковлева (Пальмина) Наталья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯковлева (Пальмина) Наталья Степановна

Яковлева (Пальмина) Наталья Степановна

Место рождения

Низ, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

14.08.1902 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1902 ст.

Отец: Пальмин Степан Самуилович

Мать: Пальмина (Тяпнина) Прасковья Александровна

Низ, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Наталья рождена 14 августа 1902 , крещена 15, запись 37. Холмогорского уезда Медведовской волости Хаврогорского общества и прихода деревни Полумовской крестьянин Степан Самуилов Пальмин и законная же... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Оводовы, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
11.05.1921

Муж: Яковлев Дмитрий Мисаилович

Оводовы, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Яковлев Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Яковлев Дмитрий Мисаилович

Оводовы, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Яковлев Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Яковлев Дмитрий Мисаилович

Оводовы, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
28.08.1927

Сын: Яковлев Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Яковлев Дмитрий Мисаилович

Оводовы, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
13.12.1929

Дочь: Павлова (Яковлева) Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Яковлев Дмитрий Мисаилович

Оводовы, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Списки избирателей Архангельской области | Электронная база данных Cronos
Рождение ребёнка
20.04.1932

Дочь: Кункова (Яковлева) Лидия Дмитриевна

Отец ребёнка: Яковлев Дмитрий Мисаилович

Оводовы, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Списки избирателей Архангельской области | Электронная база данных Cronos
Смерть
Неизвестно
Оводовы, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.