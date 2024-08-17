Яковлева (Пальмина) Наталья Степановна
Место рождения
Дата рождения14.08.1902 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1902 ст.
Наталья рождена 14 августа 1902 , крещена 15, запись 37. Холмогорского уезда Медведовской волости Хаврогорского общества и прихода деревни Полумовской крестьянин Степан Самуилов Пальмин и законная же... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
11.05.1921
Рождение ребёнка
1923
Сын: Яковлев Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Яковлев Дмитрий Мисаилович
Рождение ребёнка
1925
Сын: Яковлев Сергей Дмитриевич
Отец ребёнка: Яковлев Дмитрий Мисаилович
Рождение ребёнка
28.08.1927
Сын: Яковлев Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Яковлев Дмитрий Мисаилович
Рождение ребёнка
13.12.1929
Дочь: Павлова (Яковлева) Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Яковлев Дмитрий Мисаилович
Списки избирателей Архангельской области | Электронная база данных Cronos
Рождение ребёнка
20.04.1932
Дочь: Кункова (Яковлева) Лидия Дмитриевна
Отец ребёнка: Яковлев Дмитрий Мисаилович
Списки избирателей Архангельской области | Электронная база данных Cronos
Смерть
Неизвестно