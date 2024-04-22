Нечаева (Хомутинникова) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нечаева (Хомутинникова) Александра

Место рождения

Верея, Наро-Фоминский, Московская область

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Хомутинников Филипп

Мать: не указана

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
07.05.1899

Дочь: Мелитина

Отец ребёнка: Нечаев Константин

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
22.02.1901

Сын: Нечаев Павел

Отец ребёнка: Нечаев Константин

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
24.09.1902

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Нечаев Константин

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
30.01.1904

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Нечаев Константин

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
?.07.1905

Сын: Нечаев Константин

Отец ребёнка: Нечаев Константин

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
15.02.1907

Дочь: Антонина

Отец ребёнка: Нечаев Константин

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
23.06.1908

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Нечаев Константин

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нечаев Константин

Смерть
Неизвестно
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