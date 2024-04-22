Нечаева (Хомутинникова) Александра
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Хомутинников Филипп
Рождение ребёнка
07.05.1899
Дочь: Мелитина
Отец ребёнка: Нечаев Константин
Рождение ребёнка
22.02.1901
Сын: Нечаев Павел
Отец ребёнка: Нечаев Константин
Рождение ребёнка
24.09.1902
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Нечаев Константин
Рождение ребёнка
30.01.1904
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Нечаев Константин
Рождение ребёнка
?.07.1905
Сын: Нечаев Константин
Отец ребёнка: Нечаев Константин
Рождение ребёнка
15.02.1907
Дочь: Антонина
Отец ребёнка: Нечаев Константин
Рождение ребёнка
23.06.1908
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Нечаев Константин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нечаев Константин
Смерть
Неизвестно