Зубова Евлампия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
28.10.1885
Рождение ребёнка
28.09.1888
Дочь: Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Зубов Михаил Петрович
Рождение ребёнка
06.05.1889
Дочь: Клавдия Михайловна
Отец ребёнка: Зубов Михаил Петрович
Рождение ребёнка
28.11.1894
Отец ребёнка: Зубов Михаил Петрович
Рождение ребёнка
16.02.1896
Дочь: Антонина Михайловна
Отец ребёнка: Зубов Михаил Петрович
Рождение ребёнка
22.11.1899
Дочь: Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Зубов Михаил Петрович
Рождение ребёнка
08.02.1904
Дочь: Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Зубов Михаил Петрович
Смерть
Неизвестно