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Зубова Евлампия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.10.1885

Муж: Зубов Михаил Петрович

Рождение ребёнка
28.09.1888

Дочь: Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Зубов Михаил Петрович

Рождение ребёнка
06.05.1889

Дочь: Клавдия Михайловна

Отец ребёнка: Зубов Михаил Петрович

Рождение ребёнка
28.11.1894

Сын: Зубов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Зубов Михаил Петрович

Рождение ребёнка
16.02.1896

Дочь: Антонина Михайловна

Отец ребёнка: Зубов Михаил Петрович

Рождение ребёнка
22.11.1899

Дочь: Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Зубов Михаил Петрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
08.02.1904

Дочь: Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Зубов Михаил Петрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно
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