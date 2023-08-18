Воронцова (Олтухова) Александра Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронцова (Олтухова) Александра Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Воронцов Никифор Фомич

Мать: (Воронцова (Ковалёва)) Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Олтухов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Олтухов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Олтухова (Денисова) Раиса Николаевна

Отец ребёнка: Олтухов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Олтухов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Олтухов Николай

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