Воронцова (Олтухова) Александра Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Олтухов Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Олтухов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Олтухова (Денисова) Раиса Николаевна
Отец ребёнка: Олтухов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Олтухов Василий Николаевич
Отец ребёнка: Олтухов Николай