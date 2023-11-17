Черкасов Александр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.12.1957
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1957
Бракосочетание
12.06.1978
Валки, Харківська область
Рождение ребёнка
14.11.1979
Сын: Черкасов Виталий Александрович
Мать ребёнка: Черкасова Антонина Васильевна
Подольск, Одеська область
Рождение ребёнка
13.07.1982
Дочь: Бондаренко Юлия Александровна
Мать ребёнка: Черкасова Антонина Васильевна
Капустин Яр, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область