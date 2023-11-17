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Черкасов Александр Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1957

Отец: Черкасов Владимир Петрович

Мать: Черкасова Ольга Григорьевна

Бракосочетание
12.06.1978

Жена: Черкасова Антонина Васильевна

Валки, Харківська область
Рождение ребёнка
14.11.1979

Сын: Черкасов Виталий Александрович

Мать ребёнка: Черкасова Антонина Васильевна

Подольск, Одеська область
Рождение ребёнка
13.07.1982

Дочь: Бондаренко Юлия Александровна

Мать ребёнка: Черкасова Антонина Васильевна

Капустин Яр, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
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