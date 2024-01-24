Фролов Владимир Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1931
Дата смерти2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Рождение ребёнка
1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колосова Антонина Дмитриевна
Рождение ребёнка
1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колосова Антонина Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
2017