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Фролов Владимир Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

2017

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1904 г.р.

Жена

1925 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Фролов Андрей Емельянович

Мать: Фролова Мария Леонтьевна

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колосова Антонина Дмитриевна

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колосова Антонина Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Антонина Дмитриевна

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
2017
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