Изотёнок Владимир 02.08.1958 — найти родственников по фамилии на Familio

Изотёнок Владимир

Автор
ПП
Постовалов П.

мужской, родился 02.08.1958

умер 30.04.1995, д. Моностырка

Отец
Изотёнок Альберт23.02.1937 г.р.
Мать
Изотёнок (Гоморова) Анна01.01.1940 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1958

Отец: Изотёнок Альберт

Мать: Изотёнок (Гоморова) Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.12.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
30.04.1995
д. Моностырка

Похороны
Неизвестно
д. Моностырка

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