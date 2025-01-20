Изотёнок Владимир
мужской, родился 02.08.1958
умер 30.04.1995, д. Моностырка
ОтецИзотёнок Альберт23.02.1937 г.р.
МатьИзотёнок (Гоморова) Анна01.01.1940 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1958
Отец: Изотёнок Альберт
Мать: Изотёнок (Гоморова) Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.12.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
30.04.1995
д. Моностырка
Похороны
Неизвестно
д. Моностырка