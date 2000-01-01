Дегтярева Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тронин Владимир
Мать: Тронина Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дегтярев Илья
Отец ребёнка: Дегтярев Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дегтярев Иван
Отец ребёнка: Дегтярев Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дегтярева Лидия
Отец ребёнка: Дегтярев Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дегтярев Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан