Салтыков Иосиф Никитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салтыков Иосиф Никитович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Салтыков Никита Тимофеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Салтыков Сергей Иосифович

Мать ребёнка: Салтыкова Елена Ивановна

Рождение ребёнка
17.01.1908

Дочь: Татьяна Иосифовна

Мать ребёнка: Салтыкова Елена Ивановна

Рождение ребёнка
11.05.1911

Сын: Салтыков Иван Иосифович

Мать ребёнка: Салтыкова Елена Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салтыкова Елена Ивановна

Смерть
Неизвестно
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