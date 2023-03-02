Салтыков Иосиф Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Салтыков Никита Тимофеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Сын: Салтыков Сергей Иосифович
Мать ребёнка: Салтыкова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
17.01.1908
Дочь: Татьяна Иосифовна
Мать ребёнка: Салтыкова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
11.05.1911
Мать ребёнка: Салтыкова Елена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Салтыкова Елена Ивановна
Смерть
Неизвестно