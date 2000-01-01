Петрашев Алексей Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Вологодская губерния, Никольский уезд, деревня Бунова (Гунова). РГВИА 16196, оп. 1, д. 189855, л. 125 об-126
Пропал без вести (военное)
23.05.1915
РГВИА 16196, оп. 1, д. 189855, л. 125 об-126
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Женат. РГВИА 16196, оп. 1, д. 189855, л. 125 об-126
Смерть
Неизвестно