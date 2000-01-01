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Петрашев Алексей Осипович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологодская губерния, Никольский уезд, деревня Бунова (Гунова). РГВИА 16196, оп. 1, д. 189855, л. 125 об-126
Пропал без вести (военное)
23.05.1915
РГВИА 16196, оп. 1, д. 189855, л. 125 об-126
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Женат. РГВИА 16196, оп. 1, д. 189855, л. 125 об-126
Смерть
Неизвестно
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