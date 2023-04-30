Макаренко (Криворотова) Дарья Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1903
Дата смерти22.06.1988
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1903
Отец: Криворотов Максим
Рождение ребёнка
07.02.1925
Дочь: Макаренко Елизавета Гавриловна
Отец ребёнка: Макаренко Гавриил Данилович
Сальск, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаренко Георгий Гаврилович
Отец ребёнка: Макаренко Гавриил Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чапцева Галина Гавриловна
Отец ребёнка: Макаренко Гавриил Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.06.1988
Грозный, город Грозный, Чеченская Республика