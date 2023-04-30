Макаренко (Криворотова) Дарья Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаренко (Криворотова) Дарья Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1903

Дата смерти

22.06.1988

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1903

Отец: Криворотов Максим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.02.1925

Дочь: Макаренко Елизавета Гавриловна

Отец ребёнка: Макаренко Гавриил Данилович

Сальск, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаренко Георгий Гаврилович

Отец ребёнка: Макаренко Гавриил Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чапцева Галина Гавриловна

Отец ребёнка: Макаренко Гавриил Данилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаренко Гавриил Данилович

Смерть
22.06.1988
Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
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