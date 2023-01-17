Губанов Александр Михайлович
Место рожденияг.Кокчетав, Казахстан
Дата рождения27.09.1958
Дата смерти13.04.20201
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1958
Отец: Лебедев Михаил
г.Кокчетав, Казахстан
Рождение ребёнка
22.04.1982
Сын: Губанов Денис Александрович
Мать ребёнка: Губанова Галина Александровна
Рождение ребёнка
05.11.?
Сын: Губанов Александр Александрович
Мать ребёнка: Губанова Галина Александровна
г.Кокчетав, Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Губанова Галина Александровна
Похороны
15.04.2021
Смерть
13.04.20201
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область