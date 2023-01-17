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Губанов Александр Михайлович

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Место рождения

г.Кокчетав, Казахстан

Дата рождения

27.09.1958

Дата смерти

13.04.20201

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1958

Отец: Лебедев Михаил

Мать: Губанова Лидия Михайловна

г.Кокчетав, Казахстан
Рождение ребёнка
22.04.1982

Сын: Губанов Денис Александрович

Мать ребёнка: Губанова Галина Александровна

Логовский, Калачевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
05.11.?

Сын: Губанов Александр Александрович

Мать ребёнка: Губанова Галина Александровна

г.Кокчетав, Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губанова Галина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Губанова Галина Александровна

Похороны
15.04.2021
Логовский, Калачевский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
13.04.20201
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
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