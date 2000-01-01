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Фабер Анатолий Карлович

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Место рождения

предположительно Подольская губерния

Дата рождения

23.10.1867 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1867 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

предположительно Подольская губерния
из мещан Подольской губернии
Работа или профессия
31.07.1876
На основании Приказа по Военному ведомству от 31.07.1876г, имеет право по выслуге лет на чин XIV класса.
Образование
30.06.1888
По окончании курса наук в Технической Артиллерийской школе, произведен в Технические мастера 2-го разряда с назначением на службу в Осовецкую крепостную Артиллерию
Работа или профессия
31.12.1888
- Произведен в 1-ый разряд Технического мастера
Работа или профессия
29.11.1889
Уволен по болезни вовсе от службы
Работа или профессия
11.04.1890
Департаментом Таможенных Сборов определен в число чиновников, состоящих при с.-Петербургской Портовой Таможне
Работа или профессия
30.07.1890 ст.
с.Листвяничное Иркутской губернии
Департаментом Таможенных Сборов назначен Помощником Надзирателя Лиственичной Таможенной Заставы
Работа или профессия
С 04.04.1891 по 25.09.1891 ст.
Прибыл в Иркутск – 20.09.180г. - Отправлен к месту служения – 21.09.1890г. - Постановлением Иркутской Таможни исполнял должность Судового Смотрителя с 04.07.1891г по 25.09.1891г.
Работа или профессия
С 25.09.1891 по 08.10.1898
- Департаментом Таможенных Сборов назначен Судовым Смотрителем Иркутской Таможни – 24.09.1891г. - Приказом Иркутской Таможни назначен Заведующим Иркутскою Таможенною командою – 30.09.1892г. - Приказом... Показать все
Работа или профессия
С 08.10.1898
Техник 1-го разряда Управляющий Лиственичною Таможенною Заставою.
Награда
Неизвестно
Имеет серебряную медаль на Александровской ленте в память царствования Императора Александра III-го
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Циммерман Владислава Францевна

Крещение
Неизвестно
православного вероисповедания
Смерть
Неизвестно
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