Фомин (Фомичев) Яков Хрисанфович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомин (Фомичев) Яков Хрисанфович

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Место рождения

Ялма, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

18.10.1882

Дата смерти

18.03.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Ялма, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.07.1919 ст.

Дочь: Васильева Евгения Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
18.03.1944
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
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