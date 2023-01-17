Фомин (Фомичев) Яков Хрисанфович
Место рождения
Дата рождения18.10.1882
Дата смерти18.03.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.07.1919 ст.
Дочь: Васильева Евгения Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
18.03.1944
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область